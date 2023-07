Lil Masti pokazała POKÓJ CÓRKI! Fani podzieleni: "Jak w szpitalu. Ponuro i nieprzytulnie" vs "Prześliczny" (ZDJĘCIA)

Lil Mast lada dzień dołączy do stale powiększającego się grona mam-celebrytek. Była zawodniczka freak show fight może się jednak już czuć spełniona. Aniela Bogusz , bo tak naprawdę się nazywa, do cna wykorzystała bowiem błogosławiony stan, tj. nagrała reakcję na swoją ciążę niemal każdego członka rodziny , zaprezentowała światu wózek pociechy oraz zorganizowała baby shower. Wszystko oczywiście zostało zrelacjonowane za pośrednictwem social mediów.

LilMasti zrezygnowała z walk w oktagonie i zaczyna starania o dziecko

Wideo powstało oczywiście w ramach współpracy reklamowej, więc przyszła mama zabrała widzów do salonu z wyposażeniem do pokoi dziecięcych. Tam pokazała aranżację tego, co zdecydowała się zakupić. Następnie przeniosła się do domu i zaprezentowała, jak meble wyglądają w jej czterech kątach. Łóżeczko, kołyska i basen z piłkami stanęły zatem w salonie, zaś komoda z przewijakiem w sypialni Masti i jej ukochanego. 33-latka postawiła głównie na biel i jasnoszare oraz pudrowo-różowe dodatki.