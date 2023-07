Lil Masti wyprawiła wystawne BABY SHOWER z parującymi lodami. Zdradziła też IMIĘ DZIECKA (ZDJĘCIA)

Ola 25 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Uważam, że ludzie z taką przeszłością nie powinni mieć dzieci bo znów będzie krzyk jak z Rzeźniczakiem i Eweliną bo powiedział, że jak się poznali to była call girl i olaboga córka się dowie. No sorry ale zawsze się dowie. Jak planujesz dzieci to nie bądź egoistą. To są ludzie a nie maskotki. Później wypnie się dup.. jak Aria zacznie chodzić na terapię. Serio, powinien być jakiś zakaz na posiadanie dzieci. Nie każdy powinien móc je mieć. Nie byłoby wtedy patologii.