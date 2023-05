Lil Masti chwali się greckimi wakacjami na Mykonos: hotel w barterze, joga rozluźniająca mięśnie... i sesja zdjęciowa z brzuchem (ZDJĘCIA)

Lil Masti od lat obecna jest w polskiej blogosferze i show biznesie. Mimo że większość pamięta ją jeszcze z czasów Seksmasterki czy hitu "Poka sowe", to Aniela przeszła wielką metamorfozę i dziś znana jest głównie z występów na galach MMA. Bogusz udało się zgromadzić pokaźną liczbę obserwujących na Instagramie - aż 1,2 miliona. Inluencerka dba również o to, by jej fani byli wciąż na bieżąco z tym, co aktualnie dzieje się w jej życiu.