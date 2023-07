Lil Masti zdradza, ile PRZYTYŁA w ciąży i jak zmieniło się jej ciało. Wspomniała o niedoskonałościach: "Można to zabiegami zlikwidować"

Lil Masti dołączy niebawem do stale powiększającego się grona znanych mam. Niegdyś działająca w sieci jako Sex Masterka celebrytka od miesięcy skrzętnie relacjonuje swój błogosławiony stan. Zdążyła nagrać serię filmów, w których m.in. informuje o ciąży poszczególne osoby czy podczas baby shower dowiaduje się, jakiej płci jest jej dziecko.

Lil Masti opowiada, jak w wyniku ciąży zmienił się jej wygląd. Mówi o włosach i cerze

Mimo że lada dzień Lil Masti może trafić na porodówkę, nie ustaje w regularnym nagrywaniu. Na jej TikToku niemal codziennie pojawiają się nowe okołociążowe treści. We wtorek influencerka postanowiła opublikować wideo, w którym pochyla się nad zmianami w swoim wyglądzie.

Pogadajmy o wyglądzie. Kochajmy siebie. Piękno mamy w środku - podpisała prawie trzyminutowy film, który rozpoczęła od tematu czupryny:

Zacznę od włosów. Zaczęłam je zapuszczać, więc one mają teraz taki okres przejściowy. I faktycznie w ciąży, mam wrażenie, one szybciej rosną i są w takiej fajnej kondycji. Jeśli chodzi o długość, to one są takie ni to krótkie, ni to do ramion. Ale chcę sobie zapuścić właśnie na takiego bobika do brody - słyszymy.

Jeśli chodzi o cerę, to tutaj porobiły mi się takie przebarwienia, nie wiem, czy je widać - kontynuuje przyszła mama, przybliżając się twarzą do obiektywu. Podobno wszystkie przebarwienia, które robią się w ciąży, później znikają. Natomiast, raczej glow upu cery nie przeszłam... Jakieś niedoskonałości tu są... - ubolewa. Ale prezentuję się no make-up tak.

Lil Masti wymienia zmiany w figurze. Zdradziła, ile przytyła w czasie ciąży

W dalszej części w końcu porusza kwestię figury:

Przejdźmy do ciała - mój ulubiony temat. Akceptujmy swoje ciała bez względu na wagę, bez względu na wszystko. Po prostu siebie kochajmy i przytulajmy się codziennie - apeluje, po czym przechodzi do sedna:

Tak, urosłam, wiem. Ponad 15 kilogramów. Tutaj już jest więcej wszystkiego, tu jest więcej - wymienia, łapiąc się za kolejne fragmenty ciała. Biust po prostu waży, ja nie wiem, chyba ze cztery kilo.

Celebrytka postanawia pochylić się również nad rozstępami:

Co mnie cieszy, to że na brzuszku nie ma jeszcze rozstępów - mówi z dumą. Mogą się pojawić, a może nie... Natomiast na piersiach pojawiły się rozstępy i to chcę Wam dokładnie pokazać - w tym momencie znów podchodzi bliżej.

Lil Masti pociesza się późniejszą możliwością poprawienia urody zabiegami

Na koniec jest czas na podsumowanie. Lil Masti zapewnia, że choć nie przejmuje się zmianami w wyglądzie, wie, że zawsze może skorzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej:

Jakoś tak na luzie do tego wszystkiego podchodzę. Dla mnie wygląd i moja prezencja są ważne, codziennie jestem przed kamerą i na siebie patrzę, nagrywam, ale to są takie szczególiki - przekonuje, dodając: Zawsze można to sobie zabiegami później zlikwidować. Dla mnie najważniejsze, że jestem zdrowa, mam full energii i przede wszystkim, że z moją dzidziuńką wszystko jest dobrze. Kochani, kochajmy się bez względu na to, ile ważymy i jak wyglądamy - kwituje.

