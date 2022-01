CIĘŻARNA Maja Hyży błyszczy na sylwestrze TVP w DWÓCH stylizacjach na jedno ramię (ZDJĘCIA)

Jjjjj 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy u nas co roku musi być ten sam cyrk na Sylwestra? Muzyczne barachlo, przaśne przeboje, playback, udawane wielkie gwiazdy, kłótnie o gaże, nadęcie i napompowanie piórami, cekinami, brokatem, doczepy do pasa a'la Villas??? Właśnie oglądałam koncert sylwestrowy z Helsinek i tam główna gwiazdą był mój ukochany od Eurowizji metalrockowy zespół Blind Channel. Zagrali na żywo, kawałki w nowych aranżacjach, w normalnych scenicznych ciuchach, a równo o 12stej wykrzyczeli "put Your middle fingers up"!! I to jest prawidłowe wejście w Nowy rok!! Kiedy u nas będzie taki poziom? Jakiś dobry kawałek rocka to już nie marzę, ale naprawdę muzyka na poziomie ☹️