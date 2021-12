Maja Hyży jest w CIĄŻY! Zdradziły ją próby do sylwestrowego koncertu (ZDJĘCIA)

Emma 12 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Mam dwoje dzieci planowanych, kochanych, chcianych i szczerze, więcej bym nie chciała. Trzeba dzieciom poświęcić czas co lubimy ale skąd go brać na ileś tam dzieci? Nie uwierzę że jak ktoś ma 4,5 czy więcej i jeszcze coś robi zawodowo to te dzieci są zaopiekowane. Mąż jest z rodziny wielodzietnej to mówi że bywało, że nie rozmawiał z matką po kilka dni! Tylko komunikaty wymieniali typu zjedz, o której wychodzisz itd. My pracujemy, dzieci w szkole ale potem chcemy z nimi pobyć, a przecież trzeba ogarnąć dom, działkę, plus jakiś czas dla siebie. Nie wiem jak ludzie się organizują przy kilkorgu dzieciach?