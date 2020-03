Ciężarna Małgorzata Rozenek zadaje szyku z korespondencją od wicemarszałka

Ella 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ubiór Goni 2/10 - nic tu do siebie nie pasuje. Jak za tyle pieniędzy to bardzo słabo. Ubiór Radzia 3/10 - niby miało być szykownie, ale sneakersy i krawat? Niestety Radzio to prosty chop i pieniądze tego nie przykryją.