Ciężarna Małgorzata Rozenek zasłania brzuszek luźną bluzą na spacerze z Radziem (ZDJĘCIA)

Kitka 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Dla mnie to dramat rodzic po 40 ludzie to sa zawsze ciaze wielkiego ryzyka. Organizm dostaje mocno w kosc. Kobietki nie wierzcie, ze ciaza to wspanialy czas. To mega wykancza.... jak widze kobiety w ciazy to bardzo im kibicuje.