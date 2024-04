Ciężko chory sportowiec był gotów dokonać eutanazji, ale ODWOŁAŁ zabieg. Przekonały go ważne wieści od żony

Planował eutanazję, ale ją odwołał. Przekonały go wieści od żony

Choć choroba postępuje, to Jan w miarę możliwości starał się czerpać z życia garściami. Niestety zarówno on, jak i jego ukochana byli świadomi, że wkrótce odejdzie z tego świata. Kavalir uznał, że chce umrzeć na własnych zasadach, dlatego z pomocą ukochanej zaplanował własną eutanazję w Szwajcarii . Martina skompletowała dokumenty i do zabiegu miało dojść 19 kwietnia.

Tak się jednak nie stało. W międzyczasie stało się bowiem coś, co zmieniło jego perspektywę. Na dzień przed wyjazdem Martina przekazała mu wieści o tym, że po wielu próbach udało jej się zajść w ciążę . Kobiecie zależało na tym, żeby mąż nie umierał przed narodzinami ich dziecka, na co ten przystał. W efekcie, mimo dopełnionych formalności, śmiertelny zabieg został odwołany.

Mówiłam mu, że nie wiem, czy to w porządku wobec niego, ale proponuję mu inny scenariusz. Gdyby odmówił i powiedział, że to jego życie i chce je natychmiast zakończyć, to bym się nie sprzeciwiała - przekazała wspomnianemu medium. Zgodził się, że nie pojedziemy. Dla nas obojga to jasne, że to poświęcenie zarówno z jego, jak i mojej strony. (...) Skinął mi głową, że jeśli tego właśnie chcę, to zostanie, bo mnie kocha.