Cindy Crawford o początkach kariery. Nie było łatwo... "Mój tata myślał, że modeling to inna nazwa PROSTYTUCJI"

ewa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 92 2 Odpowiedz

Bo to jest jakiś rodzaj prostytucji. Zależy jak potoczą się losy dziecka i czy po drodze nie pojawi się sponsor który to dziecko wykorzysta. Modelkami zostają już 13 letnie dziewczynki. te co robią kariery wyjeżdżają niekiedy za granicę bez rodziców pod opieką agencji reklamowej. A tam niekiedy mają różne sytuacje . I nie dotyczy to tylko modelingu. Dziewczynki z Musix box czy gawędy też były molestowane głośna sprawa wiecie o kogo chodzi. Te całe wybory miss to jedna fikcja bo wszystko jest ustawione. A marka vistorias secret właśnie się rozwaliła bo była afera na cały świat o molestowanie. Ciekawa jest które dziewczynki zostały wykorzystane i nie zrobiły karier a dziś mają problemy w życiu prywatnym.