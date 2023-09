Linda Evangelista wyznała, że została "brutalnie oszpecona". Paparazzi napotkali 58-latkę w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Zmagająca się przez lata z depresją modelka pozwała firmę odpowiedzialną za zabieg na 50 milionów dolarów. W końcu udało jej się zamknąć ten rozdział swojego życia i powoli wrócić do tego, co kocha najbardziej - pracy przed aparatem. Modelka zdobi okładkę najnowszego numeru Vogue obok innych supermodelek, takich jak Naomi Campbell, Cindy Crawford i Christy Turlington. Co ciekawe, w rozmowie z magazynem Evangelista przyznała, że chociaż akceptuje proces starzenia się i ma złe wspomnienia z medycyną estetyczną, to wciąż wstrzykuje sobie botoks.