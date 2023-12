Cindy Crawford z 22-letnią córką ruszyły na shopping w Nowym Jorku. Wyglądają jak siostry? (ZDJĘCIA)

Prawda 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

57 letnia kobieta to bardzo dojrzałą osoba,a 22 latka to bardzo młodziutka dziewczyna i nigdy nie będą wyglądały jak siostry,matka ma twarz dojrzałej kobiety,córka ma twarz młodziutkiej dziewczyny,jedynie są podobnie ubrane i tu się kończy porównywanie.Wygladaja jak matka z córką.I to już niemłoda matkę,Cork w wieku 22 lat mogła mieć matkę 45 lat ,a ona ma już starsza matkę taka jest prawda