Claudia Schiffer wraca z meczu z rodziną. 18-letnia Clementine też pójdzie w ślady mamy? (ZDJĘCIA)

Claudia Schiffer to obok Kate Moss, Naomi Campbell czy Cindy Crawford największa supermodelka wszech czasów. Niemka osiągnęła w modelingu wszystko, co tylko się dało: chodziło po wybiegach najważniejszych marek, robiła kampanię za kampanią, a ponadto trafiła na ponad tysiąc (!) okładek, zapewniając sobie miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Obecnie gwiazda nie jest może tak aktywna zawodowo, jak jej wyżej wymienione koleżanki, co nie oznacza, że przeszła już na "emeryturę".