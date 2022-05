Tak dziś wyglądają CÓRKI supermodelek z lat 90.! (ZDJĘCIA)

Iks 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W sumie to smieszme, bo córka Moss obiektywnie jest ładniejsza od swojej matki - ma lepsze oczy, usta, włosy, a jednak nie interesuje jak matka i nie przyciąga tak wzroku 🤪 dosłownie za 10 minut zapomnę jak wygląda, pomimo iż jest naprawdę ładna, a Kate chociaż miała zawsze aparycję ćpunki, która stoi na bakier z higiena to kurde jej wszystkie sesje są jakieś fascynujące, nawet mam w szafie ogromny tshirt z twarzą Moss i zawsze jak go zakładam myślę, że ona miaoa zawsze to coś, czego nie zagwarantują ani idealne rysy twarzy, ani figura no to taki pierwiastek magiczny, który mają nieliczni