Gwiazdy na wybiegu w Paryżu: Cindy Crawford, jej córka Kaia Gerber, siostry Hadid i... Serena Williams (ZDJĘCIA)

Do oburzonych tym pokazem kiepskiej mody …. Właśnie tak ta sytuacja wyglada . USA które doprowadziły do wybuchu wojny przez swoje imperialistyczne zapędy teraz świetnie się bawią na imprezie a my się martwimy co dalej i kogo jeszcze zaatakują …. Wojny nigdy w USA nie było bo oni robią bałagan wszędzie tylko nie u siebie . Sami kwitną i się rozwijają . A my zajmujemy się wojna i Ukraińcami