Cleo chwali się prezentem od Donatana. Producent kupił jej... MIESZKANIE. "Don jak zawsze na grubo" (FOTO)

Cleo, a właściwie Joanna Krystyna Klepko od lat obecna jest w polskim show biznesie. Piosenkarka nie tylko występuje na scenie, ale i angażuje się w rozmaite reklamy. Fani doskonale znają ją między innymi z reklamy popularnego sklepu z akcesoriami RTV i AGD. Gwiazda zapadła w pamięć Polaków również dzięki singlowi "My Słowianie", który to wydała wraz z Donatanem. Cleo reprezentowała również Polskę na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji Kopenhadze, w którym to udało jej się zająć 14. miejsce.