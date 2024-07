Cleo chwali się, że podarowała Donatanowi LAS: "Cieszę się, że mogłam zobaczyć ŁEZKĘ WZRUSZENIA"

Marzenie o sławie pochodząca ze Szczecina Joanna Klepko , znana lepiej jako Cleo , próbowała wcielić w życie na różne sposoby. W zdobyciu kontraktu płytowego miał jej pomóc udział w pierwszej edycji programu X Factor, gdzie podczas castingu uraczyła jurorów swoją aranżacją utworu "Proud Mary". Niestety nie zapewniła jej ona awansu do kolejnego etapu w konkursie. Dopiero dwa lata później artystka dopięła swego i zyskała upragnioną popularność, za co podziękować może producentowi Donatanowi.

Okazuje się, że przyjaciele dalej kultywują swoją tradycję i obsypują się kosztownymi darami, na które nie szczędzą grosza. Tym razem to Cleo zapragnęła zrewanżować się Donatanowi za wszystko, co dla niej zrobił. Przy wybieraniu prezentu dla producenta wokalistka wykazała się wyjątkową kreatywnością.

Radość bliskich jest bezcenna! - napisała zachwycona piosenkarka. Postanowiłam podarować Donowi malowniczy las, który dawno temu natchnął go do stworzenia płyty "RÓWNONOC", od której wszystko się zaczęło. To miejsce było dla niego magiczne, teraz będzie miał je na własność. To prezent terapeutyczny - Donatan obiecał "zwolnić", przestać tyle pracować i wrócić do tego co dawało mu radość. Cieszę się, że mogłam zobaczyć łezkę wzruszenia płynąca spod ciemnych okularów.