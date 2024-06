Cleo kończy 41 lat. Tak się zmieniała (STARE ZDJĘCIA)

Warto jednak dodać, że Joanna Klepko, bo ta naprawdę nazywa się gwiazda, nie zyskałaby sławy tak szybko, gdyby nie pomoc znanego Donatana. To on dał jej szansę, kiedy została odrzucona już na etapie castingów z "X Factora" i razem wylansowali hit "My Słowianie", którym przekonali do siebie nawet zagraniczną publiczność na Eurowizji w 2014 roku. I choć już nie występują razem, Cleo wyrosła na jedną z najpopularniejszych artystek polskiej sceny muzycznej i trudno się dziwić - nie umniejszając oczywiście innym wyjątkowo zaganianym gwiazdom, ale jest wyjątkowo pracowita i konsekwentna w swoim działaniu.