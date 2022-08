Cleo ostro krytykowana za loty prywatnym samolotem: "Polska Taylor Swift się znalazła" (FOTO)

Okazuje się, że miłośników krótkich lotów samolotami nie brakuje także na naszym polskim showbiznesowym podwórku. Ostatnio sporo emocji wśród internautów wzbudził jeden z postów Cleo. Kilka dni temu wokalistka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem wykonanym na tle niewielkiego samolotu. Przy okazji celebrytka zdradziła, że w obliczu napiętego koncertowego grafiku to właśnie stojąca za nią maszyna służy jej jako środek transportu przy okazji podróży do kolejnych miast na mapie Polski.

Podniebne podróże Cleo być może nie spotkałyby się z krytyką ze strony internautów, gdyby nie fakt, iż część z nich wokalistka bez większego problemu mogłaby odbyć samochodem lub koncertowym busem. Świnoujście i Koszalin dzieli na przykład 165 kilometrów, a pokonanie tego dystansu drogą lądową zajmuje około 2,5 godziny. Podróż samochodem z Koszalina do Międzyzdrojów zajęłaby Cleo niecałe 2 godziny, z Międzyzdrojów do Kołobrzegu wokalistka dostałaby się natomiast w niecałe półtorej godziny - wspomniane miejscowości dzieli bowiem 115 kilometrów.

Cóż za świadomość ekologiczna; Ze śladem węglowym; Polska taka wielka, że transport lądowy nie daje rady; Serio ze Świnoujścia do Koszalina potrzebny jest samolot?; Taylor Swift lubi to; Polska Taylor Swift się znalazła. Naprawdę musisz latać?; Ekologia to twoje drugie imię; Ekologicznie, nie ma co; Dzięki, że jeszcze bardziej przyczyniasz się do zanieczyszczenia środowiska i szkodzisz nam wszystkim. Niedługo do warzywniaka też będziesz leciała samolotem? - pisali internauci.