Taylor Swift została obwołana "NAJWIĘKSZĄ TRUCICIELKĄ ROKU". Wyemitowała TYSIĄC RAZY WIĘKSZY ślad węglowy niż przeciętny człowiek

No właśnie, czy wszystkim? Dane CelebJets są alarmujące. Z opublikowanego zestawienia wynika, że najwięcej godzin w powietrzu - i to od początku tego roku - spędziła... Taylor Swift .

Według danych prywatny samolot piosenkarki był używany aż 170 razy w tym roku . Według agencji marketingu zrównoważonego rozwoju Yard Taylor Swift została uznana za "największego truciciela CO2 roku" . W tym niechlubnym rankingu wyprzedziła Floyda Mayweathera, Jaya-Z, Oprah Winfrey czy Kim Kardashian... Zaskoczenie wynikami wynika głównie stąd, że Taylor bardzo dba o publiczny wizerunek i nie chwali się luksusem w tak wylewny sposób jak robią to chociażby Kardashianki. Nie oznacza to jednak, że nie stać jej na luksusowe przywileje - w końcu jest jedną z najbogatszych osób w show biznesie...

Odrzutowiec Falcon 7X należący do Swift spędził w powietrzu około 23 000 minut, co w przeliczeniu daje 16 dni. Wyemitował około 8293,54 ton CO2, co stanowi około 1 184,8 raza więcej niż całkowita roczna emisja przeciętnego człowieka. Dane są szokujące. Średni czas lotu samolotu Taylor to 80 minut, a najkrótszy lot - z Missouri do Nashville - trwał zaledwie 36 minut.