Taylor Swift ŚPIEWA O ROZSTANIU z Karlie Kloss? "Przyjaźnie się rozpadają, przyjaciele się pobierają..."

Swift wypuściła w czwartek dwa bonusowe utwory do swojej płyty Evermore, zatytułowane "it's time to go" and "right where you left me" i rzekomo w obydwóch piosenkach odniosła się do bolesnego końca relacji z modelką. Nie byłoby to wcale takie dziwne, bo Taylor słynie z tego, że często nawiązuje w swojej twórczości do osobistych dramatów i chętnie posługuje się symboliką.