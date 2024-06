Cleo jest ZAKOCHANA? Kiedyś wyznała: "Do facetów mam za miękkie serce. To zawsze się źle kończyło"

Cleo to jedna z tych gwiazd estrady, które od lat trzymają życie prywatne z dala od mediów. O jej miłostkach czy anegdotach związanych z randkowaniem fani dowiadują się głównie z wywiadów, gdyż sama zainteresowana wyjątkowo rzadko porusza ten temat. Potrzebę oddzielania tego, co prywatne, a co publiczne, tłumaczyła niegdyś w rozmowie z "Super Expressem".

Mam w moim życiu czas na miłość. Jakoś się znajduję. Zachowuję to totalnie dla siebie, dlatego, że ten mój mały fragment życia, czyli rodzina i najbliższa, ukochana osoba to jest mój azyl, takie moje miejsce, gdzie mogę się wyciszyć - wspominała.

Życie prywatne Cleo jest owiane tajemnicą. "Mam czas na miłość"

Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, czy i z kim związana jest Cleo. Zdarzało się jednak, że uchylała rąbka tajemnicy na temat tego, co dzieje się w jej życiu poza sceną. W rozmowie z Pomponikiem tłumaczyła, że do partnera zawsze podchodzi z sercem na dłoni, co nie zawsze działało na jej korzyść.

Ja mam po prostu do facetów za miękkie serce, to zawsze się źle kończyło - przyznała. Kochane kobietki: pokażcie trochę pazurka w związku! Ja np. w związkach oddaje całe serce, może nie to, że zagłaskuję mężczyzn, ale naprawdę jestem takim mega pluszakiem, który oddaje całe serce na dłoni, ale nie zawsze to jest dobre, bo często faceci to wykorzystują.

W czerwcu zeszłego roku piosenkarka gościła na kanapie "Dzień Dobry TVN", gdzie między wersami dała wszystkim do zrozumienia, że wciąż jest singielką. Sposobnością okazała się dyskusja na temat puszczania wianków.

Niejeden wianek puściłam, ale odpowiedni wybranek jeszcze nie złowił mojego wianka - stwierdziła i wyznała, jakie ma wymagania wobec potencjalnego partnera: Bardzo bym nie chciała, żeby ktoś patrzył na mnie przez pryzmat osoby znanej z telewizora czy ze sceny. Chciałabym, żeby moje serducho oczarowała osoba, która pokocha Joannę, a nie Cleo.

Czy od tego czasu w jej życiu miłosnym zaszły poważniejsze zmiany? Sama Cleo konsekwentnie milczy w tej sprawie.

Cleo wprost o macierzyństwie. "Nic w życiu na siłę nie powinno się robić"

Fakt, że Cleo nie mówi publicznie o sytuacji osobistej, wyraźnie podkręca zainteresowanie wśród jej fanów. Jeszcze inną kwestią jest ewentualne macierzyństwo, o którym wspomniała w programie "Taka jak ty". Wskazywała wówczas, że stara się uciekać przed presją społeczną.

Czy chciałabym być mamą? Ostatnio się zastanawiałam, czy nie jest już za późno na takie decyzje. Jest presja macierzyństwa i na ogół staram się w ogóle uciekać od tego tematu, ale powiem ci tak najogólniej, że moje zdanie jest takie, że nic w życiu na siłę nie powinno się robić - mówiła.

Co więcej, nie wykluczała nawet, że w przyszłości zdecyduje się na adopcję.

Doszłam do wniosku, że jak może biologicznie nie zostanę mamą, to może zaadoptuję jakieś dziecko. Ja mam tyle w sobie miłości, że nie wykluczam niczego. Ja wiem, że bym była fajną mamą, ale na razie jestem fajną ciocią dla wszystkich.

Z kolei w rozmowie z "Super Expressem" mocno podkreślała, że lubi dzieci, ale to odpowiedzialna decyzja, a życie pisze przecież różne scenariusze.

Myślę, że w każdej kobiecie się budzi [instynkt macierzyński - przyp.red.], natomiast kwestia dzieci to jest bardzo duża odpowiedzialność - tłumaczyła, a na pytanie o to, czy sama planuje kiedyś zostać mamą, odpowiedziała jedynie: Tego się nie da zaplanować.

