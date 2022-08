Co dalej z posadą Piotra Kraśki w "Faktach"? Nie pojawił się na antenie od czerwca... "Jego sprawy są dla stacji ŚMIERDZĄCYM JAJEM"

Piotr Kraśko zniknął z "Faktów"

Nieobecność Piotra na antenie, choć zapewne uzasadniona medialnym szumem i to niekoniecznie tym pozytywnym, wywołała lawinę spekulacji. Pojawiły się nawet domysły, że dziennikarz może już nie wrócić do "Faktów" , jednak stacja TVN nie zabrała głosu w tej sprawie.

Co z powrotem Piotra Kraśki do "Faktów"?

TVN na razie nie komentuje sprawy, jednak współpracownicy Kraśki nieoficjalnie przyznają, że to może być koniec jego obecności w programie. Zapytano ich o to, kiedy Piotr wróci do pracy, ale odpowiedź nie brzmiała zbyt optymistycznie .

Co więcej, w redakcji panuje podobno przekonanie, że powrót dziennikarza do dawnych obowiązków może nie być dobrym pomysłem.

Jest silny opór znacznej części redakcji przeciwko powrotowi Piotra do pracy. Takie sygnały wysyłane są do zarządzających nie tylko informacją w TVN, ale stacją w ogóle. Niewykluczone, że Kraśko w ogóle nie wróci, ani do "Faktów", ani do TVN. Jego nakładające się na siebie sprawy są trochę dla stacji "śmierdzącym jajem", nikt w stacji nie chce kłaść głowy za dziennikarza, który ma sporo za uszami - cytuje wypowiedź jednego z pracowników portal Wirtualne Media.