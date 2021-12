Znajomi z TVN WSPIERAJĄ skruszonego Piotra Kraśkę: "Głowa do góry"

Sylwia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wiecie co... Pytacie czemu Piotra wspieraja? Bo tak robią przyjaciele. Wspierają Go a nie pochwalaja tego co zrobil... To jest różnica. Nie postapil dobrze, wszyscy to wiedzą ale nikt nie powinien kopac leżącego. Niedawno ogladalam stary wywiad z S.P. Kamilem Durczokiem... Facet sie nie podniosl z kleski bo niewielu Go wspieralo. Narobil zlych rzeczy, przyznal sie do nich. Z niektorych zarzutow oczyszczono. A przyjaciół mial jak na lekarstwo. Byl zniszczony przez opinie publiczna bo przecież tak łatwo osadzac zza ekranu komputera. Bo nie pamieta sie wtedy o wlasnych winach i skopsanych życiowych sytuacjach. Żal Moi Drodzy, żal, że wchodzimy w role Opatrznosci i z łatwością osądzamy innych. Podsumowujac: nie pochwalam złych uczynków ale nie osądzam i wspieram by było ok.