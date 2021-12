Tak przez SZEŚĆ LAT bez prawa jazdy jeździł Piotr Kraśko... (ZDJĘCIA)

werty 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech mi ktoś wytłumaczy - w 2014 roku stracił prawo jazdy na czas nieokreślony? Bo jeśli tak, to co mu zabierają w 2021 na 12 miesięcy? Po 12 miesiącach dostanie z powrotem prawko wyrokiem z 2021, mimo że w 2014 zabrali na zawsze? Nie pojmuję jaką logiką wszyscy mówią że jeździł bez prawka 6 lat, to co mu teraz zabrali na rok?