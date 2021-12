Piotr Kraśko PRZEPRASZA za prowadzenie bez prawa jazdy przez sześć lat: "WSTYD MI ZA TO"

W poniedziałek wyszło na jaw, że Piotr Kraśko przez minione sześć lat (!) prowadził samochód bez uprawnień. Według doniesień Super Expressu dziennikarz został przyłapany na gorącym uczynku podczas rutynowej kontroli na początku kwietnia. We wrześniu tego roku Sąd Rejonowy w Łomży skazał za to gwiazdora TVN za prowadzenie bez prawa jazdy. Na dziennikarza nałożono karę grzywny w wysokości 7500 złotych oraz odebrano mu możliwość prowadzenia pojazdów na dodatkowe 12 miesięcy.

Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem, jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać. Przepraszam. Bardzo wszystkich Państwa przepraszam - zakończył wpis.