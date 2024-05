Co naprawdę łączy Maffashion i Michaela Danilczuka? "BARDZO się lubimy...". Mają już WSPÓLNE PLANY!

Ewka 25 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Ja to mam wrażenie że ona jakichś 3 tyg ona już go miała dosyć. Dystansowała go , miała dziwne miny jak on się wypowiadał a sama o sobie mówiła pełnymi zdaniami a o nim jakoś tak jakby nie umiała się wysilić żeby powiedzieć coś miłego. Michał to facet który zasługuje na świetną kobietę która go doceni i będzie odwzajemniać jego uczucia. Takiej też mu życzę i oby od zimnej Juli jak najdalej.