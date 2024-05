Tomasz Wygoda komentuje plotki o rzekomym ROMANSIE Maffashion i Michaela Danilczuka. "Czy z tego będą dzieci? Zobaczymy" (WIDEO)

Tomasz Wygoda komentuje "romans" Danilczuka i Maffashion

A to w takim razie jest ten ogień czy to Ewa (Kasprzyk - przyp. red), która miała dużo ognia w sobie, nazywając i dobierając słowa, określiła i skierowała całą rozmowę na tory ognia między Julią i Michałem? Słuchajcie, jeśli jest, to tylko się cieszyć. U nas Polsce jest zimno pół roku, to czym więcej ognia między ludźmi to dobrze. Jeśli chodzi o taniec i to, co robią, to widać, że się czują coraz lepiej. A czy z tego będą dzieci? Zobaczymy - stwierdził Tomasz Wygoda.