Co się dzieje z księżną Kate? Podano najnowsze informacje i ujawniono, kiedy być może wróci DO PRACY

Od tygodnia oczy całego świata są zwrócone w stronę brytyjskiej rodziny królewskiej. 17 stycznia 2024 r. pałac Kensington przekazał informacje, że Kate Middleton trafiła do prywatnego szpitala , gdzie dochodzi do siebie po pomyślnie przebytej operacji jamy brzusznej. Doniesienia o stanie zdrowia 42-letniej żony następcy angielskiego tronu wciąż elektryzują media.

Kate Middleton wkrótce wyjdzie ze szpitala. Co z jej obowiązkami?

Z doniesień, które pojawiają się w mediach, wynika, że Kate z dnia na dzień czuje się coraz lepiej i już odlicza dni do powrotu do domu. Po opuszczeniu szpitala księżna trafi do Adelaide Cottage w Windsorze, gdzie w domowym zaciszu będzie wracać do zdrowia. Chociaż żona księcia Williama czuje się już znacznie lepiej, to rekonwalescencja wciąż będzie ograniczać jej działalność i obowiązki królewskie.