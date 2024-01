Co ze zdrowiem Kate Middleton? Wiadomo, jak się czuje i kiedy wróci do pracy

Docierające w ostatnich dniach wieści z Pałacu Kensington na temat royalsów raczej nie napawają optymizmem. Do informacji publicznej podano, że Kate Middleton przebywa w szpitalu, gdzie wciąż dochodzi do siebie po planowanej operacji jamy brzusznej. Hospitalizacja czeka w najbliższym czasie także 75-letniego króla Karola borykającego się z problemami z prostatą. W tym trudnym czasie księżna Walii może liczyć na wsparcie Williama , który odwiedza małżonkę na prywatnym oddziale londyńskiej kliniki w Marylebone.

Co ze zdrowiem Kate Middleton? Są nowe informacje

Jak przechodzi rekonwalescencja Kate? Z doniesień informatora Daily Mail wynika, że całkiem nieźle. Ponoć Kate z dnia na dzień czuje się coraz lepiej, mimo że wciąż jest osłabiona. 42-latka jednak już pragnie podejmować się kolejnych projektów, przynajmniej na tyle, na ile pozwala jej zdrowie. "Niezachwiane zaangażowanie" księżnej Walii na rzecz narodu motywuje ją do kontynuowania swojej pracy z łóżka, gdy będzie wracać do siebie po poważnej operacji.

Oczekuje się, że żona księcia Williama spędzi w szpitalu kolejny tydzień, po czym zostanie przeniesiona do Adelaide Cottage w Windsorze, aby w domowym za zaciszu odzyskać pełnię sił po zabiegu medycznym. Pojawiają się też informacje, że Kate "wyczyściła" swój kalendarz na najbliższe miesiące i do codziennych obowiązków planuje powrócić dopiero po Wielkanocy.

Informator serwisu twierdzi, że wracająca do zdrowia członkini rodziny królewskiej pragnie wrócić do pracy "tak szybko, jak to możliwe", póki co jednak stara się jak najlepiej pogodzić opiekę nad trójką dzieci z mężem, księciem Williamem. Królewskie źródło podało, że w tej chwili Kate i William "stawiają rodzinę na pierwszym miejscu, a pracę dopiero na drugim", starając się zachować poczucie "normalności" dla 10-letniego księcia Jerzego, 5-letniego Louisa i 8-letniej Charlotte.