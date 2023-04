Co zrobiła matka Tomasza Komendy na kilka godzin przed morderstwem, o które go oskarżono? Policjant wyznał całą prawdę

Policjant, który pomógł w walce Komendy o wolność, komentuje medialny szum wokół jego życia: "Kij ma dwa końce"

W piątek rano informowaliśmy o tym, że głos w sprawie nowych wydarzeń w życiu Tomasza Komendy zabrał Remigiusz Korejwo . To właśnie on pomógł udowodnić niewinność mężczyzny, wskazując, że w sprawie zgwałcenia i zabicia 15-letniej Małgosi popełniono błędy. Gdy Tomek wyszedł na wolność, wciąż mógł liczyć na jego pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Co nakazała Komendzie matka w pamiętną noc sylwestrową? Policjant, który pomógł go uniewinnić, zabrał głos

Mundurowy ujawnił też, co dokładnie wydarzyło się pamiętnej sylwestrowej nocy, gdy doszło do przestępstwa, za które niesłusznie skazano Komendę. Okazuje się, że matka nakazała Tomkowi zostać w domu, ale ten nie posłuchał, pozbawiając się potencjalnego alibi.

Tego feralnego sylwestra pani Teresa, mama Tomka, nie chciała, by z kolegami włóczył się gdzieś po mieście, gdzie nie zawsze jest bezpiecznie. Pozwoliła im zorganizować prywatkę w domu. Pomyślała, że niech sobie siedzą, palą, piją, ale ma ich pod okiem. Myślę, że wówczas, kiedy cała rodzina mieszkała razem, to ona była głową rodziny. Teraz wiadomo, każdy dorósł i poszedł w swoją stronę. Co do rodziny Tomka, jego braci i pani Teresy, nigdy bym nie powiedział, że tam coś może się zepsuć.