CODZIENNOŚĆ Agnieszki Kaczorowskiej. Tak wyglądają kulisy nagrań "spontanicznych" filmików: zmiana stylówek, mąż jako asystent (ZDJĘCIA)

Rokoko 27 min. temu

Czasy, gdzie ułuda i blichtr kreowane są przez "celebrytów" jako spontaniczność i nienachalne dzielenie się szczęściem. Nie wierz w to co widzisz, bo życie to nie jest nieustanna euforia i piękno. Oni z tego ciągną pieniądze, więc jeśli chcesz się dokładać do sponsoringu, to lajkuj, oglądaj i przyjmuj jako naturalne chwile szczęścia "zwykłych" ludzi