Conan Kaźmierski PRZEPROSIŁ Iwonę Pavlović! Za kulisami "Tańca z Gwiazdami" wręczył jej kwiaty. Miło? (WIDEO)

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" okazała się wyjątkowo emocjonująca. Spora w tym zasługa znanych nazwisk i barwnych osobowości, które przyjęły zaproszenie do programu. Wśród uczestników znalazła się m.in. Dagmara Kaźmierska, niegdysiejsza "królowa życia", która ma na koncie wyrok i odsiadkę w więzieniu. Celebrytka nie zachwyca na parkiecie, a jej taneczne popisy są regularnie miażdżone przez jury. Mimo to 49-latka bez większych problemów prześlizguje się do kolejnych odcinków, co wzbudza sporo kontrowersji.