Widzowie "TzG" wściekli po awansie Dagmary Kaźmierskiej do ĆWIERĆFINAŁU: "To już jest żenujące! Nawet Hakiel ma dość" (WIDEO)

Dagmara Kaźmierska zmiażdżona przez jury "Tańca z Gwiazdami"

Internauci bez litości o tanecznych popisach Dagmary Kaźmierskiej

Dramat! Dagmara, pokazując jak bardzo ma wyrąbane, pokazuje brak szacunku do pozostałych uczestników programu!; Szkoda mi każdej pary, która odpadnie dzięki osobom głosującym na Dagmarę; Nie rozumiem i chyba nie zrozumiem was, głosujących na tę parę. Zabawa zabawą, program rozrywkowy, okej, ale to już jest żenujące; Już nawet Hakiel ma dosyć tego cyrku; To było straszne. Przepraszam, ale każdy, kto odda dzisiaj odda głos na Dagmarę, nie powinien spoglądać w lustro; Właśnie oglądam wyniki! Nie chce być niegrzeczna, ale to już jest masakra. Ludzie, czy wy oglądacie taniec, czy głosujecie przez sympatię? Odparł super chłopak, a została pani Dagmara, która jest tu prawdziwą katastrofą taneczną - pisali oburzeni użytkownicy Instagrama.

Widzowie "TzG" głosują na Dagmarę Kaźmierską, by zrobić na złość Iwonie Pavlovic?

Pani Iwona przegina. To już nie jest zwykła ocena, a chamstwo. Dlatego mimo, że mam innego faworyta, to dziś zagłosowałam na Dagmarę; 7 punktów? Wy sobie jaja robicie jakieś? Szok... Żaden uczestnik w historii "TzG" nie dostał tak niskiej punktacji! Skandal; Zagłosowane, bo królowa jest tylko jedna; Rozumiem, że ktoś może słabo tańczyć, ale takie słowa jakie dziś padły od jury to są poniżej krytyki. Czy Dagmara sama się zaprosiła do programu? Czy sama na siebie głosuje żeby przechodzić dalej? Raczej nie…; Oddaję głosy specjalnie, żeby panie Iwonie popsuć humor. Przecież Czarna Mamba nie może nawet na Dagmarę patrzeć, ale uwielbiam podejście, jak Dagmara ma wywalone na was. Dobrze powiedziane, że to program rozrywkowo-taneczny - pisali w sieci widzowie "TzG".