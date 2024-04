Dlaczego Dagmara Kaźmierska NIE ODPADŁA z "Tańca z Gwiazdami"? Polsat wydał oświadczenie

Mini 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Ten portal też dokłada swoją cegiełkę do jej popularności. A później dziwią się ludzie, ze nastolatki zapisują się do gangów i strzelają do niewinnych ludzi. Skąd mają brać wzorce? Rodzice całe dnie w pracy, a i tak pewnie wystarcza na skromne życie. A w TV i Internecie, proszę była, skazana prawomocnym wyrokiem streczycielka. Wszyscy pełni podziwu, a ta Pani nie robiąc nic nosi się w luksusach. Brawo. Jeśli my nie obrzucimy ich błotem, autorów tych postów, tv promująca ta osobę i to nic dobrego nie czeka Wasze dzieci.