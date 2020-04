Conchita Wurst została zatrzymana w Niemczech za przekroczenie granicy!

niemieckie 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jest międzynarodowym towarem rynkowym (celebrytą) i jeśli został przez Niemców zamówiony, to zobowiązany jest się do nich dostarczyć. Oczywiście Austriacy nie mają powodu nie wypuścić go z Austrii. Tak więc jego pobyt w areszcie to tylko niemiecko-niemieckie nieporozumienie. Nie od dziś Niemiec nie może dogadać się z Niemcem, a cierpią na tym inni.