Córka afrykańskich celebrytów została milionerką, mając PÓŁTORA ROKU! Asia Brown ma tysiące obserwatorów i własną firmę (ZDJĘCIA)

Pawłowa 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Są dwa powody, dla których publikowanie wizerunku dzieci powinno być zabronione. Pierwszy: prawo do intymności i jednocześnie brak możliwości wyrażenia świadomej zgody. Drugi: Bezpieczeństwo, bo w internecie nie brakuje różnej maści zboczeńców. Co jeśli jakiś postanowi to dziecko zdobyć? Poza tym co to za dzieciństwo z ciągłym przebieraniem, malowaniem i pozowaniem do zdjęć? To dorośli są od zarabiania. Nie rozumiem stawiania forsy ponad wszystko.