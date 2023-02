Maria Sadowska ubolewa nad losem dzieci gwiazd: "Od dziecka w tym siedzisz. Staje się to TWOIM PRZEKLEŃSTWEM" (WIDEO)

Maria Sadowska zachwyca się Heleną Englert

Maria Sadowska żali się na los dzieci gwiazd

Jeżeli wychowujesz się w domu, gdzie sztuka jest cały czas wokół ciebie, a Helena prawdopodobnie żyła też aktorstwem, sztuką, teatrem, no, to trudno, żebyś nie był dobry w tym, co robisz, bo nasiąkasz tym od dziecka - wyjaśnia. Zdarzają się nieutalentowane dzieci znanych ludzi, które gdzieś tam się na siłę pchają, ale często jest tak, że chcąc nie chcąc idziesz tą drogą, bo od dziecka w tym siedzisz. Wysysasz to z mlekiem matki. I później staje się to twoim przekleństwem, nagle wszyscy ci mają to za złe. To jest smutne, przykre i bardzo zero-jedynkowe - skwitowała.