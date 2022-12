Krzysztof S. usłyszał zarzut PEDOFILII! Znanemu kompozytorowi grozi do 12 lat więzienia

remt 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Dziewczyny były sprzedawane jak bydło do innych agencji" - pisał "The Independent. Francuski rząd chciał uciszyć sprawę. "Znany polski tenisista miał nawet użyć przemocy wobec jednej z dziewczyn Wygląda na to, że zaczynamy poznawać prawdziwe (a w każdym razie inne) oblicze Wojciecha F., znanego sportowca i, jak nazwał go kiedyś Kuba Wojewódzki, "dyżurnego człowieka sukcesu". Ogromny skandal wywołała publikacja artykułu we Wprost, w którym dziennikarka opisuje, jak tenisista próbował ją zapoznać z bogatym Polakiem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Zachwalał jej jego wpływy i znajomych - prezydenta, premiera, najbogatszych ludzi w Polsce. Takich naj, naj, naj - wyjaśnił. Okazuje się, że to nie pierwsze oskarżenia pod adresem byłego tenisisty. Dotarliśmy do artykułu w brytyjskim The Independent z 1998 roku, który opisuje skandal, który wzburzył francuską opinią publiczną. Z usług "agencji modelek" mieli korzystać słynni gwiazdorzy Hollywood, sportowcy, politycy oraz bliskowschodni szejkowie. Wśród nazwisk klientów agencji pojawili się właśnie m.in.: F. i Robert De Niro. Dochodzenie pokazuje b**rutalne metody wykorzystywane do werbowania młodych kobiet - czasami 15-letnich – do agencji zajmującej się bogatymi klientami**_ – pisała znana gazeta. _Pokazuje także próby francuskiego rządu, by zablokować śledztwo, które mogło skompromitować polityków i nadwyrężyć interes Francji na arenie międzynarodowe.O istnieniu agencji wiedzieli francuski Minister Spraw Zagranicznych oraz służby specjalne. Śledczym udało się dotrzeć do 89 kobiet, które twierdziły, że zostały oszukane, bądź fizycznie zmuszone, by pracować dla agencji. Dziewczyny były sprzedawane jak bydło do innych agencji – można przeczytać w raporcie. Werbowaniem dziewczyn zajmował się niedoszły fotograf mody, Jean-Pierre Bourgeois. Zagadywał je w klubach, bądź na castingach do agencji modelek. Zapraszał do siebie do mieszkania, gdzie robił im "zdjęcia próbne". Następnie przekonywał do odważniejszych sesji. Szantażował nimi później nastolatki twierdząc, że wyśle fotografie do ich rodzin. Zdjęcia nagich dziewczyn krążyły później wśród klientów, którzy wybierali, z kim chcą się przespać.