Córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego ma już 17 lat. Aktor pokazał, jak wygląda Julia. "Lecimy na wakacje" (ZDJĘCIE)

Nie chcę mówić, że to jest miłość, dlatego, że nie jesteśmy już parą. Piotr jest taką osobą, wobec której nie można być obojętnym. Jednocześnie można go kochać, nienawidzić, tęsknić i chcieć, żeby już poszedł . Wszystkie skrajne emocje pasują do Piotra Gąsowskiego. I przez to jest taki uzależniający - mówiła Głogowska na łamach programu "Uwaga! Kulisy sławy".

Tak wygląda 17-letnia córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego. Do kogo jest podobna?

Dużo tematów do omówienia, dużo wody do przepłynięcia, dużo potraw do zjedzenia, dużo emocji do przeżycia i dużo miłości do wyznania i skonsumowania! Lecimy na pierwsze wspólne, na razie krótkie, wakacje w tym roku. Ale my się jeszcze rozkręcimy! I będziemy tęsknić za resztą naszej kochanej rodziny, ale czasem trzeba się stęsknić. I fajnie się stęsknić. Wtedy mocniej do nas dochodzi, że się kocha! - napisał na swoim profilu Piotr.