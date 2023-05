Córka Borysa Szyca jest tegoroczną maturzystką. Brylowała u boku znanego ojca na ściance w Krakowie (FOTO)

"Miało cię nie być" trafi do kin dopiero we wrześniu, ale premiera filmu miała miejsce na początku maja, na festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Produkcja opowiada o młodej, 17-letniej dziewczynie, która konfrontując się z trudnym życiowym tematem, wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów