Znani kibicują podchodzącym do matury dzieciom: Rafał Trzaskowski, Borys Szyc i Natalia Kukulska (ZDJĘCIA)

Ninka 44 min. temu

Powodzenia wszystkim maturzystom! Sama przechodziłam ten stres dwa lata temu, a teraz już szykuję się na III rok lekarskiego! Ja dałam radę to i wy dacie. Zwłaszcza, że obudziłam się na początku klasy maturalnej, że jednak chciałabym iść na lek. No i udało się! Weszłam z ostatniej listy do Poznania. Marzenia się spełniają, nawet te najbardziej śmiałe jeżeli tylko pozwolimy im dojść do głosu. Jeszcze raz powodzenia kochani❤️🖋️🍀🎓