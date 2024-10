Córka Brigitte Macron była PRZEŚLADOWANA z powodu romansu matki z przyszłym prezydentem Francji. "SKRZYWDZIŁAM swoje dzieci"

Mężczyźni przez całe wieki wiązali się z nieletnimi dziewczynami i uchodziło im to na sucho. Do dzisiaj tak jest, nawet w bardzo konserwatywnych , katolickich społecznościach. Ja w latach 90- tych chodziłam do liceum w małej miejscowości, w której większość mieszkańców to pobożni , pruderyjni katolicy. Mój wychowawca, żonaty facet związał się z uczennicą z naszej klasy. Ona miała 16 lat. Wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt tego nie komentował. Nikt go nie oceniał, nie krytykował, nie wyleciał z pracy. Jak ona zdała maturę, on rozwiódł się i wziął z nią ślub. Jakby to nauczycielka związała się 16- letnim uczniem, to byłby skandal. Wszyscy byliby oburzeni. Jak zrobił to mężczyzna nauczyciel , to nadal był szanowany