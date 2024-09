Syn Brigitte Macron jest STARSZY od Emmanuela Macrona. Czym zajmuje się trójka dzieci pierwszej damy z poprzedniego małżeństwa?

Fajne życie ma kobieta. Udane, zdolne i urodziwe dzieci. Cudne wnuki. I męża, który ją prawdziwie kocha, a nie tylko pożąda do pierwszej zmarszczki. Takiego, który ma gdzieś opinie głupków, bo ona jest dla niego najważniejsza. To najistotniejsze. Ale oprócz tego nie ma przyziemnych trosk materialnych. Jak się to wszystko doda, to wiadomo dlaczego tak wielu pluje jadem i doszukuje się Bóg wie czego. Zawiść i ciasnota umysłowa są w końcu powszechne.