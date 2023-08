Córka Ewy Tyleckiej w wieku 21 lat powiększyła piersi. Zapewnia, że w USA to normalne. "Mama mnie w tym wspierała"

Córka Julii Tyleckiej podbija TikToka. Opowiedziała o swoich kompleksach

Julia Tychoniewicz od urodzenia mieszka w USA - niegdyś rezydowała w słonecznym Miami, a obecnie żyje na Bahamach. Choć życie 22-latki toczy się za oceanem, kolejne tiktoki nagrywa w języku polskim. Mało tego, okazuje się, że córka Ewy Tyleckiej postanowiła nawet ostatnio odwiedzić Polskę. Będąc na miejscu, influencerka udzieliła wywiadu Żurnaliście. W pewnym momencie rozmowy ze wschodzącą gwiazdą TikToka podcaster postanowił poruszyć temat kompleksów. Rozpoczynając wspomniany wątek, Żurnalista stwierdził, że Tychoniewicz ponoć nie ma kompleksów, a pomogła jej w tym znana mama. W odpowiedzi influencerka wyjaśniła jednak, że ma pewne uwagi co do swojego wyglądu. Jak zdradziła, gdy była młodsza, jej agenci mówili, iż ma zbyt masywne uda.

Mam kompleksy. Wszyscy mają kompleksy. Nie są takie zagrażające. Myślę, że moje thighs są za wielkie, za umięśnione, bo mi to moi agenci powiedzieli, jak byłam mniejsza i to zawsze będzie mój kompleks - wyznała w rozmowie.

To zawsze widzisz w lustrze, (...) it doesn't leave - stwierdziła.

Julia Tychoniewicz o powiększeniu piersi. Dlaczego zdecydowała się na operację

To nie było [tak], że mi to bardzo przeszkadzało, ale zawsze chciałam mieć. Mama mnie w tym wspierała. Dużo robię w bikini i wiesz, mam tyłek, ale nie mam piersi. To tak nie może być, muszę wyrównać. Ja dużo w ogóle też nie wkładałam, zrobiłam bardzo mini, bardzo naturalnie. Więc to mi nie przeszkadzało - wyjaśniła.