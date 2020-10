Córka Ewy Wachowicz nie zamierza iść w ślady słynnej mamy. Od show biznesu 19-latka woli... stylizację paznokci

Choć Ewa Wachowicz nie zalicza się może do grona pierwszoligowych polskich celebrytek, Miss Polonia i trzecia wicemiss Świata 1992 z powodzeniem buduje swoją karierę już od niemal trzech dekad. Oprócz jurorowania w programie Top Chef oraz prowadzenia własnego cyklu Ewa gotuje 50-latka prowadzi własną firmę producencką Promiss. W przeszłości zaliczyła też krótki "romans" z polityką, pracując jako rzeczniczka prasowa ówczesnego premiera Waldemara Pawlaka.

Nie tylko w sferze zawodowej Wachowicz radzi sobie wyjątkowo dobrze. Znana entuzjastka gotowania od pięciu lat tworzy szczęśliwy związek z muzykiem Sławomirem Kowalewskim, niegdysiejszym dziennikarzem RMF FM. O ile Ewa stara się trzymać swoją relację z ukochanym z dala od show biznesu, nieco inaczej ma się sprawa jej pociechy, 19-letniej Aleksandry, będącej owocem związku z dziennikarzem Przemysławem Osuchowskim.

Ola dała się poznać szerokiej publiczności w 2016 roku w programie Top Chef, gdy w jednym z odcinków pojawiła się jako gość specjalny. Gdy 15-letnia wówczas córka gwiazdy zagościła na małym ekranie u boku mamy, media natychmiast zwróciły uwagę na dziewczynę, wieszcząc jej karierę w przemyśle rozrywkowym. Sama Wachowicz chętnie wypowiadała się na temat swojej latorośli w wywiadach, prawiąc o domniemanym talencie do gotowania, który Osuchowska miała odziedziczyć po mamie.

Ewa Wachowicz: "Polityka jest dzisiaj jak show biznes"

Ma do tego smykałkę - przekonywała. Obserwuję to i bardzo mnie to cieszy. Często na imprezy szkolne robi ciasto, babeczki albo ciasteczka. A już największą radość sprawia mi, kiedy się angażuje we wspólne gotowanie.

O dziwo, w rozmowie z Show sprzed kilku lat Wachowicz wyjawiła, że - mimo wszelkich predyspozycji - Aleksandra nie zamierza iść w ślady mamy i zagościć w show biznesie.

Nie pozwalam jej wejść do show biznesu - stwierdziła Ewa. Zresztą ona nie ma na to najmniejszej ochoty (...) Jeśli jako dorosła osoba podejmie pracę związaną z show biznesem, to OK, ale to będzie jej świadomy wybór. Dopóki mogę ją przed tym ochronić, robię to. Uważam że tak jest lepiej, bo mamy przykłady młodych ludzi, którzy nie poradzili sobie ze sławą. Ma swój własny, normalny świat.

Chodzi do normalnej szkoły (...) Ostatnio chłopak z równoległej klasy dowiedział się, że jestem jej mamą. "Mamo, on mi zrobił obciach, bo zaczął o tym przy wszystkich mówić", komentowała później. Ola jest samodzielną jednostką z silnym charakterem. Staram się nie ingerować w jej życie - ma prawo do własnego. Bo umówmy się - czy gdyby prowadziła życie przy mnie, czy to byłoby jej życie? Nie wiem - mówiła Wachowicz.

Córka Ewy Wachowicz nie wzięła przykładu z mamy i nie zdecydowała się brać udziału w konkursie piękności. W 2016 roku gwiazda w rozmowie z Faktem wyznała jednak, że jeśli jej pociecha chciałaby zostać miss, to ona nie miałaby z tym problemu.

Gdyby ona sama miała taki pomysł na życie, to na pewno bym ją w tym wspierała dlatego, że ja uważam, że wychowanie dziecka polega na tym, żeby wspierać je w tym, jakim to nasze dziecko jest. Póki co, chodzi do liceum i mam nadzieję, że ważniejsze są dla niej książki niż konkursy piękności.

Dziś Aleksandra jest już pełnoletnia i wkracza w dorosłość, trzymając się z dala od mediów. Wiadomo, że Osuchowska mieszka obecnie w Krakowie. Co prawda prowadzi profil na Instagramie, ale jest on prywatny. 19-latka ma też drugie konto w mediach społecznościowych, na którym pokazuje różnej maści stylizacje paznokci. Z opisu profilu dowiadujemy się też, że dziewczyna zajmuje się również stylizacją rzęs i brwi.

Myślicie, że prędzej czy później zmieni zdanie i zapragnie zabłysnąć na celebryckim firmamencie?