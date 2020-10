Ewa Wachowicz kończy 50 lat

Śmiało można przypuszczać, że jeżeli Ewa Wachowicz wchodziłaby do show biznesu w 2020 roku, to z dnia na dzień stałaby się na Instagramie prawdziwą sensacją. O takim starcie w mediach wielu może bowiem jedynie pomarzyć! Swoją karierę celebrytka zaczęła w 1992 roku jako Miss Polonia . Jej wdzięki docenił ówczesny premier Waldemar Pawlak , który złożył jej propozycję objęcia stanowiska rzeczniczki rządu. Młodziutka studentka Akademii Rolniczej w Krakowie podjęła ostatecznie decyzję o porzuceniu studiów, gdyż jak sama stwierdziła, "premierowi się nie odmawia" .

Ewa wzięła się do roboty. Założyła firmę zajmującą się produkcją telewizyjną i sama wyruszyła na podbój serc widzów m.in. w Tańcu z Gwiazdami, Just The Two Of Us i Top Chef.