Córka Ewy Wachowicz wystąpiła w telewizji, ale nie zamierza iść w ślady mamy. Czym zajmuje się 23-letnia Ola? "Ma swój własny, normalny świat"

Córka Ewy Wachowicz nie chce iść w jej ślady. Dziś ma już 23 lata

Ma swój własny, normalny świat. Chodzi do normalnej szkoły (...) Ostatnio chłopak z równoległej klasy dowiedział się, że jestem jej mamą. "Mamo, on mi zrobił obciach, bo zaczął o tym przy wszystkich mówić", komentowała później. Ola jest samodzielną jednostką z silnym charakterem. Staram się nie ingerować w jej życie - ma prawo do własnego. Bo umówmy się - czy gdyby prowadziła życie przy mnie, czy to byłoby jej życie? Nie wiem - padło we wspomnianym wywiadzie.