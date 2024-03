Córka Izabeli Macudzińskiej debiutuje w roli PIOSENKARKI na TikToku. W sieci zawrzało. "Królowa życia" stanęła w jej obronie (WIDEO)

Córka "Królowej życia" współtworzy nowy muzyczny projekt

Wychowana w iście królewskim stylu dziewczyna właśnie dołączyła do nowego teamu aspirującego do rywalizacji z największymi wyjadaczami sceny youtube'owej. W odpowiedzi na olbrzymią popularność Ekipy czy Genzie, siedmioro nieznanych sobie wcześniej nastolatków połączyło siły, rozpoczynając internetową działalność pod szyldem Teenz. Na ich dopiero co utworzonym kanale pojawił się wideoklip do pierwszego singla "Nasz czas".