Córka Izy Macudzińskiej z "Królowych życia" rośnie jak na drożdżach! Eliza przeszła TOTALNĄ METAMORFOZĘ (ZDJĘCIA)

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że showbiznesowe dzieciaki dorastają w zatrważającym tempie, ale takiej metamorfozy trudno było się spodziewać. Trudno otrząsnąć się z wrażenia, że zaledwie wczoraj oglądaliśmy, jak po wypasionych salonach Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka krząta się w warkoczykach ich kilkuletnia córka - Elizka . Kilka wiosen minęło i bam. Ze skromnej dziewczynki zrobiła nam się prawdziwa pannica, która poszła w ślady rodziców i dziś niezwykle ochoczo udziela się na Instagramie.

Eliza ma na chwilę obecną rocznikowo 16 lat (choć na urodziny musi jeszcze czekać do maja). Jeśli już jesteśmy przy liczbach, nie sposób pominąć rzeszę ponad 130 tysięcy fanów, którą udało jej się zebrać na TikToku przy pomocy energicznych tańców. No i jak tu nie wspomnieć o urodzie. Nastolatka to wręcz skóra zdjęta z matki. Zgadza się nawet kolor włosów. Eliza porzuciła bowiem mysi brąz na rzecz solidnego blondu.